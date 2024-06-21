Федор Конюхов об Овечкине: я ему руки бы не подал

Федор Конюхов заявил, что плохо относится к Александру Овечкину.

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– Как вы думаете, сможет ли Александр Овечкин обогнать Уэйна Гретцки? Что вы думаете о капитане «Вашингтона»?

– Я к нему плохо отношусь. И руки бы я Овечкину не подал!

– Почему это?

– Да потому, что он выступает в Америке. И думает не о России, а только о том, как себе денег побольше заработать.

А нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Конечно же, Овечкин никакого Гретцки не обгонит! Я его как спортсмена не уважаю.

– Зря вы так, Федор. Овечкин очень хороший, и он патриот России.

– Тогда пусть возвращается в КХЛ и играет перед нашими болельщиками! Вот тогда и посмотрим, какой он патриот! – сказал известный путешественник.

38-летний форвард выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Лидирует Уэйн Гретцки (894).