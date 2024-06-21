Российский путешественник Федор Конюхов в интервью «Матч ТВ» заявил, что при встрече с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным не подаст ему руки. Газета.Ru

По его словам, хоккеист предает Россию, выступая в американской лиге. «Я к нему плохо отношусь и руки бы не подал! Потому что он выступает в Америке! И думает не о России, а о том, как побольше денег заработать! А нужно в России играть, нашу родину прославлять! Я его как спортсмена не уважаю», — заявил Конюхов. Sports.ru

Также путешественник заявил, что Овечкин не сможет побить рекорд Уэйна Гретцки. Матч ТВ