Обладатель Кубка Стэнли определится в седьмом матче впервые с 2019 года

Обладатель Кубка Стэнли определится в седьмом матче финальной серии впервые с 2019 года.

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«Эдмонтон» дома одержал победу над «Флоридой» в шестом матче финальной серии плей‑офф НХЛ со счетом 5:1.

«Эдмонтон» выиграл три матча кряду. В серии до четырех побед счет равный — 3–3.

Впервые с 2019 года обладатель Кубка Стэнли определится в седьмом матче. Пять лет назад в седьмой игре «Сент‑Луис» с Владимиром Тарасенко выиграл у «Бостона».

Решающий матч пройдет на площадке «Флориды» в ночь на 25 июня по московскому времени. Выступающий за «Пантерз» Тарасенко может выиграть Кубок Стэнли во второй раз.