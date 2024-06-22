Обладатель Кубка Стэнли определится в седьмом матче впервые с 2019 года
Обладатель Кубка Стэнли определится в седьмом матче финальной серии впервые с 2019 года.
«Эдмонтон» дома одержал победу над «Флоридой» в шестом матче финальной серии плей‑офф НХЛ со счетом 5:1.
«Эдмонтон» выиграл три матча кряду. В серии до четырех побед счет равный — 3–3.
Впервые с 2019 года обладатель Кубка Стэнли определится в седьмом матче. Пять лет назад в седьмой игре «Сент‑Луис» с Владимиром Тарасенко выиграл у «Бостона».
Решающий матч пройдет на площадке «Флориды» в ночь на 25 июня по московскому времени. Выступающий за «Пантерз» Тарасенко может выиграть Кубок Стэнли во второй раз.