Главные трансферные слухи КХЛ

А вратаря Эдди Паскуале вряд ли стоит ждать в московском «Динамо».

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Продолжаем нашу традиционную еженедельную рубрику о главных трансферных слухах в КХЛ. В межсезонье тема переходов, обменов, подписаний новых контрактов всегда самая горячая. Новостей, как и прежде, достаточно, а свободных агентов на рынке по-прежнему хватает с избытком. Есть и хоккеисты с действующими соглашениями, чья дальнейшая судьба до сих пор не решена, а некоторые уже нашли себе новое место работы. Хватает интересных новостей и по легионерским позициям.

Матвей Мичков уезжает в НХЛ

Российский нападающий Матвей Мичков сменил агента в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и подпишет трёхлетний контракт новичка с клубом «Филадельфия Флайерз».

До этого форвард работал с Максимом Моливером, но сменил его на Пола Теофаноса. У 19-летнего Мичкова есть действующий контракт со СКА. Петербургский клуб получит денежную компенсацию за переход форварда. Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В случае если у Мичкова не получится за океаном, его будут ждать обратно в СКА.

Паскуале не перейдёт в московское «Динамо»

Ранее сообщалось, что канадский вратарь Эдди Паскуале подпишет контракт с московским «Динамо». Бело-голубые действительно расстаются с Ильёй Коноваловым и активно ищут голкипера, но говорить от том, что новичком станет именно Паскуале, преждевременно. По нашей информации, стороны даже не находятся в переговорном процессе, и ждать североамериканца в столице не стоит.

Рендулич договорился со СКА

Хорватский нападающий Борна Рендулич подпишет новое соглашение со СКА. В ближайшее время об этом будет объявлено официально. Контракт будет рассчитан на два сезона. Учитывая, что лимит на легионеров в КХЛ увеличился до пяти человек, сделку точно можно назвать удачной. Рендулич здорово себя зарекомендовал ещё в ХК «Сочи», откуда, собственно говоря, и перебрался в клуб с берегов Невы. Двухлетний контракт — выгодное решение для обеих сторон.

Никакой договорённости по Заседе со «Спартаком» нет

Ещё одна информация, прошедшая в информационном поле: якобы «Спартак» и «Авангард» договорились о переходе нападающего Матвея Заседы, которого упорно «душит» руководство красно-белых, а компенсация красно-белым составит 35 млн рублей. Данная информация не соответствует действительности. Никакой договорённости между «Спартаком», «Авангардом» и стороной Заседы на сегодняшний день нет. Хотя, конечно, давно пора решить этот вопрос и отпустить человека.

Широков пошёл на существенное понижение зарплаты ради «Сибири»

Нападающий Сергей Широков, вышедший на рынок неограниченно свободных агентов после ухода из «Автомобилиста», подписал однолетний контракт с «Сибирью». Писали, что Сергей может завершить профессиональную карьеру, но порох в пороховницах ещё есть, однако пришлось немного упасть в деньгах. Например, в Екатеринбурге бывшему капитану команды платили 38 млн рублей, в то время как в Новосибирске договорились о базовом контракте на 35 млн рублей. Вряд ли Сергей расстроился, а в Новосибирске он однозначно станет одним из лидеров не только на льду, но и в раздевалке.