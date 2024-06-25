Стало известно имя самого ценного хоккеиста Кубка Стэнли-2024

В Санрайзе (США) завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

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После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имя самого ценного игрока завершившегося Кубка Стэнли. Им стал звёздный форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, получив награду «Конн Смайт».

Отметим, на счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ 8 шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. В регулярном сезоне он сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.

Напомним, серия между «Флоридой» и «Эдмонтоном» развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.