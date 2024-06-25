Болельщики отметили победу «Флориды» российскими флагами

Болельщики американского клуба «Флорида Пантерз» развернули на трибунах флаг России после победы команды в финале Кубка Стэнли — 2024. Газета.Ru

Отмечается, что в трансляцию матча попали болельщики с триколором, которых российских голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский поблагодарил после церемонии вручения трофея. Матч ТВ

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три встречи подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1. Чемпионат.com