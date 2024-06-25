Кожевников: Мичкову рано переходить в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил «Матч ТВ», что считает поспешным решение форварда СКА Матвея Мичкова перейти в клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз».

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Во вторник «Матч ТВ» сообщил, что СКА во вторник расторгнет контракт с 19‑летним Мичковым, сохранив спортивные права на него в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Ожидается, что игрок продолжит карьеру в «Филадельфии».

— Рановато. Но он сам решил, что тут сделаешь. Он не звезда первой десятки в КХЛ, пока талант и точка. У него были классные игры, но стабильности нет. Так что я считаю, что это поспешное решение, но это только мое мнение, — сказал Кожевников «Матч ТВ».



Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим 7‑м номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды.