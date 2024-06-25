ИИХФ в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли проигнорировала россиян

Международная федерация хоккея (ИИХФ) в своей статье о победе «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли проигнорировала россиян.

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Журналист Лукас Эйкройд в статье отметил выступление финских игроков «пантер» Александра Баркова, Нико Микколы, Антона Лунделля и Ээту Луостаринена. Среди игроков «Эдмонтон Ойлерз» были отмечены канадские игроки Коннор Макдэвид, Кори Перри, Зак Хайман, Эван Бушар.

В статье не было сказано ни про отличную игру Сергея Бобровского, которого признали первой звездой встречи, ни о передаче Дмитрия Куликова во время победного гола «пантер».

Напомним, в Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.