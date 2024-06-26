Минспорт утвердил лимит легионеров на следующий сезон КХЛ

Министерство спорта утвердило возвращение лимита в пять легионеров в Континентальной хоккейной лиге. Соответствующий приказ ведомства опубликован на интернет‑портале правовой информации.

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«Общее количество спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации и заявленных от российского спортивного клуба на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею среди мужских команд в соответствии с регламентом такого спортивного соревнования, должно быть не более 5, в том числе не более 1 вратаря», — сказано в приказе.



Напомним, 15 апреля руководство Федерации хоккея России утвердило возвращение лимита в пять иностранных игроков для российских клубов КХЛ. Сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги стал первым, в котором лимит на иностранных хоккеистов был установлен в количестве трёх человек.