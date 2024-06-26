$87.28-0.1093.73-0.34
Войти в почту

Стали известны игроки и тренеры матча российских звёзд НХЛ и КХЛ

20 июля в 15:00 мск на стадионе «ЦСКА Арена» состоится матч российских звёзд НХЛ и КХЛ. На официальном сайте мероприятия представлены составы команд.

Стали известны игроки и тренеры матча российских звезд НХЛ и КХЛ
© Чемпионат.com

Звёзды НХЛ: Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачёв, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Валерий Ничушкин, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Илья Любушкин, Евгений Дадонов, Владислав Гавриков, Александр Романов, Никита Зайцев, Кирилл Марченко, Егор Чинахов.

Тренерский штаб: Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Сергей Зубов.

Звёзды КХЛ: Илья Ковальчук, Александр Радулов, Владимир Ткачёв, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Александр Никишин, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Дамир Шарипзянов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Евгений Свечников, Илья Набоков, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Анатолий Голышев, Никита Нестеров, Михаил Бердин, Максим Дорожко.

Тренерский штаб: Андрей Разин, Игорь Никитин.

Стоимость билетов на матч начинается от 290 рублей. Сообщается, что большая часть средств будет направлена на благотворительность через фонды, организованные хоккеистами вместе с партнёрами.

Хоккей
Богдан Конюшков
Василий Атанасов
Кирилл Марченко
Дамир Шарипзянов
Максим Дорожко
Илья Любушкин
Андрей Свечников
Алексей Жамнов
Николай Голдобин
Михаил Сергачев
Александр Никишин
Евгений Свечников
Вадим Шипачев
Павел Порядин
Сергей Толчинский
Игорь Ларионов
Михаил Бердин
Григорий Панин
Дмитрий Яшкин
Владислав Гавриков
Егор Яковлев
Игорь Никитин
Сергей Зубов
Никита Зайцев
Евгений Малкин
Павел Бучневич
Артемий Панарин
Валерий Ничушкин
Антон Бурдасов
Андрей Миронов
Александр Романов
Александр Овечкин
Андрей Разин
Дмитрий Орлов
Сергей Бобровский
Александр Радулов
Владимир Ткачев
Илья Ковальчук
Никита Нестеров
Анатолий Голышев
Евгений Дадонов
Александр Волков