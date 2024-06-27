Названо условие для возвращение Бобровского в КХЛ

Знаменитый российский хоккеист Сергей Немчинов, двукратный обладатель Кубка Стэнли, высказался о дальнейшей карьере, только что выигравшего этот трофей впервые 35-летнего голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского.

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«У каждого хоккеиста свой путь. Сложно всех под одну гребенку подводить. У каждого ситуация складывается по-своему. Когда уже подходит ближе к 40 годам, то встает вопрос здоровья, травм и востребованности. Если есть интерес к тебе в лучшей лиге мира, то зачем ехать назад? Там ребята и заканчивают, так многие делали», — приводит слова Немчинова Legalbet.



Специалист считает, что возвращаться в Континентальную хоккейную лигу для игрока калибра Бобровского имеет смысл, только если он не будет востребован за океаном. При этом выступать он сможет за абсолютно любую команду, претендующую на Кубок Гагарина.

Бобровский стал единственным голкипером в розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли-2024, сумевшим отыграть два матча на «ноль». Все остальные вратари лиги вместе сумели провести столько же «сухих» матчей. Контракт россиянина, которому 20 сентября исполнится 36 лет, будет действовать еще один сезон. По соглашению «Флорида» платит ему $10 млн в год.