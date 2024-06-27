В США умер хоккеист из России

Бывший нападающий клуба НХЛ «Торонто» Сергей Березин умер на 53-м году жизни, сообщает пресс-служба «Торонто». Причины смерти не уточняются, однако в клубе отметили, что «Березин счастливо жил во Флориде, тренировал в низших лигах, играл в теннис и проводил время с семьей, выкладывая много фотографий близких в соцсетях», пишет «Спорт-Экспресс».

Березин начал спортивную карьеру с подмосковного «Химика». В 90-е годы россиянин был игроком «Торонто», выступал за другие клубы НХЛ. Вместе со сборной СССР Березин стал серебряным призером молодежного чемпионата мира 1991 года.

Он также является автором первого хет-трика в истории российской сборной по хоккею. Он забросил три шайбы в матче группового этапа чемпионата мира 1995 года против сборной Швейцарии (8:0).