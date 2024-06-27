«Вашингтон» опубликовал пост в честь 20‑летия выбора Овечкина на драфте НХЛ

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал пост в социальной сети в честь 20‑летия выбора российского хоккеиста Александра Овечкина на драфте НХЛ в 2004 году. На драфте НХЛ‑2004 столичный клуб выбрал россиянина под первым общим номером.

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— На счету Овечкина наибольшее количество голов в истории НХЛ среди игроков, выбранных под общим первым номером, а его 1426 матчей являются вторым показателем среди игроков под первым номером в команде, которая его выбрала, — говорится в сообщении «Вашингтона».



В 2018 году россиянин помог «Вашингтону» одержать победу в Кубке Стэнли. Овечкину 38 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только канадцу Гретцки (894).