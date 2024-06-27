Вайсфельд отреагировал на новость о смерти хоккеиста березина

Бывший скаут «Торонто» Леонид Вайсфельд рассказал «Матч ТВ» о бывшем нападающем сборной России Сергее Березине, который скончался на 53‑м году жизни.

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О смерти Березина стало известно в четверг, 27 июня.

— Это кошмарная новость, которую я узнал от вас. Ночью все произошло… У меня очень много воспоминаний о Сергее, и я его еще драфтовал, когда работал скаутом «Торонто». Мы взяли его низко, только в десятом раунде, и Березин не считался суперзвездой. Но его отличало редкое качество — ему вообще не были нужны партнеры. Без разницы, с кем его ставили, даже какое‑то полено в тройку можно было дать — Сергей просто колотил голы в каждом матче. Я своим сказал, что этого парня надо обязательно брать. Мы его задрафтовали, но вдруг Березин подписал контракт в Германии. Ну ладно, он уехал туда. На это в «Торонто» спокойно отреагировали. Но Сергей в том чемпионате забил 49 голов в 45 матчах за «Кельн», это и до сих пор рекорд одного немецкого первенства. Вот там Березин стал суперзвездой, за ним толпы фанатов ездили по миру, даже когда он в Северную Америку перешел. Настоящий фан‑клуб. Пять сезонов в «Торонто» у Березина получились хорошими, в первенстве‑1998/99 он вообще забросил 37 шайб. А в «Мэйпл Лифс» его по стилю сравнивали с Павлом Буре. Игроков такого плана очень мало, которые абсолютно независимы от партнеров. Бросок, катание у Березина были очень хорошими. Когда он закончил играть, я с ним не общался. И теперь потрясен тем, что произошло. Выражаю искренние соболезнования семье Сергея, это страшная потеря, — сказал Вайсфельд «Матч ТВ».



Березин — автор первого хет‑трика в истории сборной России по хоккею. Произошло это 25 апреля 1995 года в матче против сборной Швейцарии (8:0). За сборную России Березин играл на Олимпиаде‑1994 в Лиллехаммере, на четырех чемпионатах мира (1994, 1995, 1996 и 1998) и Кубке мира (1996).

В НХЛ Березин играл за «Торонто», «Аризону», «Монреаль», «Чикаго» и «Вашингтон». В регулярном чемпионате он набрал 286 очков (160+126). В Кубке Стэнли на счету Березина 52 матча, в которых он набрал 30 очков (13+17).