Овечкин остался без голосов на выборах в символическую сборную сезона НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не получил ни одного голоса на выборах в символическую сборную сезона Национальной хоккейной лиги.

38‑летний хоккеист ни разу не был упомянут в голосовании по позиции левого крайнего нападающего.

Первое место в голосовании занял россиянин Артемий Панарин («Рейнджерс»), второе — швед Филип Форсберг («Нэшвилл»), третье — россиянин Кирилл Капризов («Миннесота»). Всего в бюллетенях были упомянуты девять нападающих.

Овечкин в прошедшем регулярном чемпионате в 79 матчах набрал 65 (31+34) очков. Ранее форвард 12 раз выбирался в сборную звезд сезона НХЛ.