Бобровский пригласил болельщиков на матч российских звезд

Обладатель Кубка Стэнли, лучший российский вратарь НХЛ Сергей Бобровский поделился ожиданиями от благотворительного матча между сборными российских звезд НХЛ и КХЛ.

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«Хочу пригласить всех поклонников хоккея на благотворительный матч, который состоится в Москве 20 июля на «ЦСКА Арене». В этой игре встретятся одни из лучших хоккеистов современности нашей с вами страны. В рамках этого на благотворительного мероприятия будет возможность помочь нуждающимся. Приходите, будет интересно, будет круто!» – приводит слова Бобровского пресс-служба события.



Матч пройдёт 20 июля в Москве на льду «ЦСКА Арены». Игра начнётся в 15.00 по московскому времени. Основную часть денежных средств, которая будет выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.