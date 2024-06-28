Каменев высказался о скандальных интервью Задорова

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев оценил высказывания защитника «Ванкувер Кэнакс» Никиты Задорова о России.

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– Тебя удивляет подача общественности Задорова? Он очень яркий на льду и раздаёт огненные интервью.

– Я долго жил вместе с Задоровым, его женой и маленькой дочкой. Я очень им благодарен за это. Да, он по-особому себя преподносит, в России ещё не привыкли к такому. Думаю, что он не скоро вернётся из-за его фраз о нашей стране. Мы сами часто удивляемся его интервью, Задоров настоящий шоумен. Если знать его лично, вне медиа-пространства, то он очень хороший парень. Ничего плохого сказать не могу. Он отлично провёл сезон, забил много голов в плей-офф. Надеюсь, подпишет хороший контракт на следующие сезоны, — сказал Каменев в интервью Metaratings.

В прошлом плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3».