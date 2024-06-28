Воспитанник ЦСКА рассказал, как в Америке относятся к русским

Воспитанник ЦСКА Михаил Катин, выступающий в американской лиге USHL за «Маскегон», рассказал, как в США относятся к русским. Его слова приводит Sport24.

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«Никаких предубеждений ко мне, своего рода расизма, не было. Все спокойно. Абсолютно нейтральное отношение к ситуации в мире и ко мне, как русскому», — заявил Катин.



Катин родился в 2006 году. В следующем году он выйдет на драфт Национальной хоккейной лиги.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Овечкин сравнил жизнь в США и России

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.