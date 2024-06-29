Ушёл из жизни четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Бывший нападающий «Детройт Ред Уингз» Марти Павелич скончался в возрасте 96 лет, сообщил американский хоккейный клуб в соцсети Х. По данным пресс-службы команды, он долгое время боролся с боковым амиотрофическим склерозом.

«Детройт» с глубоким прискорбием узнал о смерти Мартина Николаса Павелича, который скончался в четверг в возрасте 96 лет после непродолжительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом, — сказано в сообщении.



Марти Павелич всю карьеру играл за «Детройт» и принес команде 252 очка (93 гола и 159 передач) в 633 матчах. Вместе с хоккейным клубом он стал четырехкратным обладателем Кубка Стэнли.

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