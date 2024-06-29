Хоккеист Силаев рассказал, что примет участие в лагере развития "Нью-Джерси"

Защитник нижегородского "Торпедо" Антон Силаев примет участие в лагере развития клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси". Комментарий игрока приводит пресс-служба "Нью-Джерси".

© РИА Новости / Алексей Куденко

В субботу Силаев был выбран "Нью-Джерси" под общим 10-м номером на драфте НХЛ.

"Да, - ответил Силаев на вопрос, приедет ли он в лагерь развития. - Это хорошая команда с хорошими амбициями, знаю, что город живет хоккеем. Знаю, что команда ставит перед собой высокие цели - завоевать Кубок Стэнли".



В завершившемся сезоне 18-летний Силаев провел 63 матча в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги и набрал 11 очков (3 заброшенные шайбы + 8 результативных передач). В 5 матчах плей-офф защитник отметился 2 голевыми пасами.

"Мне помогли партнеры, помог главный тренер в становлении как хоккеиста. Стараюсь расти с каждым днем, чтобы становиться лучше. Я думаю, что тренер "Нью-Джерси" (Шелдон Киф - прим. ТАСС) даст мне хорошие советы, чтобы я стал игроком НХЛ. На предстоящий сезон ставлю цель стать лидером команды, получать больше игрового времени и играть как в большинстве, так и в меньшинстве", - подчеркнул Силаев.



Контракт Силаева с "Торпедо" рассчитан до конца сезона-2025/26.

"После окончания контракта в России буду принимать решение о дальнейших планах совместно с клубом", - заключил российский защитник.



"Нью-Джерси" по итогам прошлого сезона не смог выйти в плей-офф. Команда заняла 7-е место в таблице столичного дивизиона и 13-е - в Восточной конференции.