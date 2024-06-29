Стали известны итоги первого раунда драфта НХЛ — 2024

В ночь с 28 на 29 июня мск на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе завершилась церемония первого раунда драфта-2024 НХЛ. Стали известны его итоги.

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1. «Сан-Хосе» – н Макклин Селебрини, Канада (Бостонский университет, NCAA).

2. «Чикаго» – з Артём Левшунов, Беларусь (университет Мичигана, NCAA).

3. «Анахайм» – н Беккет Сеннеке, Канада («Ошава», юниорская лига Онтарио).

4. «Коламбус» – н Кэйден Линдстрем, Канада («Медисин Хэт», Западная хоккейная лига).

5. «Монреаль» – н Иван Демидов, Россия («СКА-1946», МХЛ).

6. «Юта» – н Тидж Игинла, Канада («Келоуна», Западная хоккейная лига).

7. «Оттава» – з Картер Якемчук, Канада («Калгари Хитмен», Западная хоккейная лига).

8. «Сиэтл» – н Беркли Каттон, Канада («Спокан», Западная хоккейная лига).

9. «Калгари» – з Зэйн Парех, Канада («Сагино», юниорская лига Онтарио).

10. «Нью-Джерси» – з Антон Силаев, Россия («Торпедо», КХЛ).

11. «Сан-Хосе» (от «Баффало») – з Сэм Дикинсон, Канада («Лондон», юниорская лига Онтарио).

12. «Миннесота» (от «Филадельфии») – з Зеев Байум, США (университет Денвера, NCAA).

13. «Филадельфия» (от «Миннесоты») – н Джетт Лучанко, Канада («Гелф», юниорская лига Онтарио).

14. «Баффало» (от «Питтсбурга» через «Сан-Хосе») – н Конста Хелениус, Финляндия («Юкурит», Liiga).

15. «Детройт» – н Михаэль Брандсегг-Нюгард, Норвегия («Мора», Allsvenskan).

16. «Сент-Луис» – з Адам Иржичек, Чехия («Пльзень», экстралига Чехия).

17. «Вашингтон» – н Терик Параскак, Канада («Принс Джордж», Западная хоккейная лига).

18. «Чикаго» (от «Айлендерс») – н Саша Бойсверт, Канада («Маскигон», USHL).

19. «Вегас» – н Тревор Коннелли, США («Трай-Сити», USHL).

20. «Айлендерс» (от «Тампы» через «Чикаго») – н Коул Эйзерман, США (USNTDP).

21. «Монреаль» (от «Лос-Анджелеса») – н Майкл Хэйг, Канада («Чикаго Стил», USHL).

22. «Нэшвилл» – н Егор Сурин, Россия («Локо», МХЛ).

23. «Анахайм» (от «Торонто») – з Стиан Солберг, Норвегия («Волеренга», Норвегия).

24. «Юта» (от «Колорадо») – н Коул Бодуан, Канада («Бэрри», юниорская лига Онтарио).

25. «Бостон» (выбор вернулся к клубу через «Детройт» и «Оттаву») – н Дин Летурно, Канада (колледж Сент-Эндрюс, U18 AAA).

26. «Лос-Анджелес» (от «Монреаля» через «Виннипег») – н Лиам Гринтри, Канада («Виндзор», юниорская лига Онтарио).

27. «Чикаго» (от «Каролины») – н Марек Ванакер, Канада («Гамильтон», юниорская лига Онтарио).

28. «Калгари» (от «Ванкувера») – н Матвей Гридин, Россия («Маскигон», USHL).

29. «Даллас» – н Эмиль Хемминг, Финляндия (ТПС, Liiga).

30. «Рейнджерс» – з Эрик Эмери, США (USNTDP).

31. «Торонто» (от «Эдмонтона» через «Анахайм») – з Бен Дэнфорд, Канада («Ошава», юниорская лига Онтарио).

32. «Эдмонтон» (от «Флориды» через «Филадельфию») – н Сэм О’Райлли («Лондон», юниорская лига Онтарио).