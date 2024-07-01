Назаров отреагировал на поступок Бобровского с флагом России в США

Известный тренер Андрей Назаров высказался о выступлении российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского с российским флагом на плечах на параде чемпионов Кубка Стэнли — 2024.

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«Сергей Бобровский заслужил Кубок Стэнли и чемпионский перстень. Выйти с российским флагом в США в центре Санрайза — это доказательство настоящей любви к родине. Сергей не забывает, где его воспитали и где он стал одним из лучших вратарей в мире. Правильный и мужской поступок», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.

В регулярном чемпионате Бобровский провёл 58 матчей, одержал 36 побед, шесть из которых — «на ноль», имея 91,5% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,37.