Российский вратарь Самсонов подписал контракт с «Вегасом»

Российский вратарь Илья Самсонов подписал годичный контракт с «Вегасом», сообщается на сайте команды.

Контракт вратаря – 1,8 миллиона долларов. В минувшем сезоне Самсонов играл за «Торонто». В регулярнее вратарь принял участие в 40 матчах, в Кубке Стэнли Самсонов появился на льду в пяти матчах.

Также клуб заключил новый контракт с российским нападающим Павлом Дорофеевым. Соглашение рассчитано на два года, зарплата - 1 млн 835 тысяч долларов в год.

Новое соглашение «Вегас» заключил и с канадским защитником Кэйданом Корчаком. Контракт с кэпхитом 825 тысяч долларов рассчитан на два года.