Самый молодой капитан в истории «Трактора» умер в возрасте 43 лет

Бывший нападающий челябинского «Трактора» Олег Смирнов ушёл из жизни в возрасте 43 лет, сообщает официальный сайт уральской команды.

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«Коллектив хоккейного клуба «Трактор» выражает соболезнования родным и близким Олега Смирнова. Мы скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении.



В составе челябинского клуба хоккеист провёл девять сезонов, в которых сыграл 402 матча и набрал 182 (84+98) очка. Вместе с «Трактором» нападающий завоевал бронзовые медали Высшей лиги (2004).

Смирнов запомнился любителям хоккея как самый молодой капитан в истории «Трактора», получивший столь высокое доверие уже в 19 лет. В 2005 году нападающий стал чемпионом Универсиады, в 2007‑м – её серебряным призёром.

Причины смерти спортсмена не сообщаются.