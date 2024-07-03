Новичок «Вашингтона» восхитился Овечкиным

Защитник Джейкоб Чикран, перешедший накануне из «Оттавы Сенаторз» в «Вашингтон Кэпиталз», заявил, что рад возможности сыграть с российским нападающим и капитаном «столичных» Александром Овечкиным. Его слова приводит The Hockey News.

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«Я буду рад привнести это в «Вашингтон» и играть с парнями, среди которых, как я уже говорил, есть, возможно, величайший снайпер всех времен и игроки, которые забили в прошлом много голов, и я думаю, что им немного не хватило в минувшем сезоне», — заявил он.



В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Овечкин, попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.