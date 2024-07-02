ЦСКА достиг договоренности о подписании контракта с защитником Ярошем

Как стало известно «Чемпионату», ХК ЦСКА достиг договорённости о подписании однолетнего контракта с 28-летним словацким защитником Кристианом Ярошем, одним из самых надёжных в российской лиге.

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В минувшем сезоне Ярош выступал за «Северсталь» и провёл 44 матча, набрал 19 очков, забросив четыре шайбы и отдав партнёрам 15 передач. Ярош занял второе место в череповецком клубе по результативности среди защитников.

Ранее Ярош играл за ЦСКА и завоевал Кубок Гагарина в 2023 году. В КХЛ Кристиан начал с выступлений в 2022 году в омском «Авангарде», после чего перешёл в армейский клуб и стал чемпионом России.

До того игрок выступал за океаном в клубах НХЛ «Оттава Сенаторз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Всего Ярош провёл 94 матча в Национальной хоккейной лиге, набрав 14 (1+13) очков.

В КХЛ у Яроша за плечами 84 встречи и 31 (7+24) результативный балл. Кристиан выделяется на льду не только габаритами – ростом 191 см и весом свыше 100 кг, но и самоотверженной игрой – он стал третьим в череповецком клубе по итогам минувшего сезона по числу блокированных бросков.