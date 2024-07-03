Все билеты на матч звезд КХЛ и НХЛ проданы

Все билеты на большой благотворительный хоккейный гала‑матч, в котором встретятся звезды КХЛ и НХЛ, распроданы, сообщили «Матч ТВ» организаторы матча.

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Мероприятие пройдет 20 июля в Москве на льду «ЦСКА Арены». Игра начнется в 15:00 по московскому времени.

На официальном сайте матча отмечается, что в предварительный состав команды звезд КХЛ вошли Илья Ковальчук, Александр Радулов, Владимир Ткачев, Николай Голдобин, Вадим Шипачев, Александр Никишин, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Дамир Шарипзянов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Евгений Свечников, Илья Набоков, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Анатолий Голышев, Никита Нестеров, Михаил Бердин, Максим Дорожко.

В составе звезд НХЛ представлены Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Валерий Ничушкин, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Илья Любушкин, Евгений Дадонов, Владислав Гавриков, Александр Романов, Никита Зайцев, Кирилл Марченко, Егор Чинахов.

Основную часть денежных средств, которая будет выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.