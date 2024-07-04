«Флорида» поблагодарила Владимира Тарасенко за игру

Пресс-служба «Флориды» поблагодарила Владимира Тарасенко за игру. Россиянин подписал двухлетний контракт с «Детройтом» на $ 9,5 млн.

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По ходу прошлого сезона Тарасенко был обменян из «Оттавы» в «Пантерз», с которыми он стал обладателем Кубка Стэнли.

«Тихий лидер и заряженный игрок на льду. Спасибо тебе за всё, Влади! Удачи в Детройте», — говорится в сообщении пресс-службы „Флориды“.



© «Флорида»

32-летний Тарасенко последний сезон провёл в составе «Флориды», где в 19 матчах набрал 14 (6+8) очков. В НХЛ россиянин также выступал за «Оттаву», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис», в составе которого провёл 11 сезонов. Именно «Сент-Луис» выбрал Тарасенко в первом раунде драфта НХЛ 2010 года под общим 16-м номером.