Выступавший в Северной Америке хоккеист Саморуков вернется в ЦСКА

Защитник Дмитрий Саморуков, игравший в Северной Америке, продолжит карьеру в ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил источник, приближенный к армейскому клубу.

"Дмитрий Саморуков, а также Руслан Исхаков в сезоне-2024/25 будут выступать за ЦСКА", - сообщил источник.



Воспитанник школы ЦСКА Саморуков в 2016 году переехал в Канаду в одну из молодежных лиг. В 2017 году он был выбран на драфте в третьем раунде клубом Национальной хоккейной лиги "Эдмонтоном". В сезоне-2020/21 Саморуков выступал в ЦСКА в аренде, в 48 матчах он набрал по системе "гол + пас" 8 очков (2 + 6). В октябре 2022 года он обменян из "Эдмонтона" в "Сент-Луис", в июле 2023 года подписал двусторонний контракт с "Питтсбургом". Сезон-2023/24 25-летний защитник провел в Американской хоккейной лиге.

Также источник сообщил, что перед сезоном-2024/25 ЦСКА пополнят вратарь Иван Просветов, нападающие Егор Афанасьев, Денис Гурьянов и Исхаков. Просветов минувший сезон провел в "Колорадо", Афанасьев с 2021 года выступал в системе "Нэшвилла", Гурьянов в минувшем сезоне играл в "Нэшвилле" и "Филадельфии". Исхаков с 2022 года выступал в системе "Нью-Йорк Айлендерс".

В мае 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о продлении наложенного на ЦСКА запрета на осуществление международных трансферов, что было связано с выступлением вратаря Ивана Федотова в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). IIHF в прошлом году признала действующим контракт Федотова с "Филадельфией", однако армейцы заключили с ним соглашение.

3 июля Госдума окончательно утвердила новый порядок утверждения международных трансферов КХЛ. Согласно поправкам "Закона о спорте", у КХЛ есть полное юридическое право самостоятельно и независимо от IIHF и Федерации хоккея России утверждать как международные, так и внутренние трансферы клубов лиги, а также признавать или не признавать во взаимодействии с Минспортом международные спортивные санкции в отношении и клубов, и игроков КХЛ.