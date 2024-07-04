Зайцев вместо СКА мог перейти в ЦСКА

Защитник Никита Зайцев рассматривал вариант возвращения в ЦСКА, сообщает Metaratings. Сегодня, 4 июля, СКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Зайцева.

По информации источника, ЦСКА и Зайцеву не удалось договориться о финансовых условиях. Сообщается, что хоккеист желал зарабатывать 200 млн рублей за сезон с учетом бонусов.

Зайцев выступал за ЦСКА с 2013 по 2016 год. С армейцами он выигрывал чемпионат России и два раза становился обладателем Кубка Континента. Всего за ЦСКА он сыграл в 368 матчах, набрал в этих играх 119 очков (39 голов + 80 передач).

С 2016 года Зайцев выступал в НХЛ за «Торонто», «Оттаву» и «Чикаго».