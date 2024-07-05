«Выносил мусор»: российский игрок рассказал, как узнал об уходе из «Тампы»

Российский защитник Михаил Сергачев на пресс-конференции, трансляция которой опубликована на YouTube-канале "Юты", признался, что был шокирован тем фактом, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" обменял его в клуб из Юты.

"Первая реакция - это, конечно, шок. Я не ожидал, что меня обменяют. Я выносил мусор, когда поступил звонок. Помню, когда меня обменял "Монреаль", мне тоже позвонили и ощущения были те же самые. Я ничего не знал о Юте", - заявил Сергачев.



"Тампа-Бэй" обменяла Сергачева, получающего $8,5 млн в год, чтобы расчистить место в платежной ведомости под подписание контракта с самым звездным нападающим рынка свободных агентов Джейком Генцелом. "Лайтнинг" выменяли права на форварда за сутки до открытия рынка и заключили с ним договор на семь лет с окладом $9 млн.

В сезоне-2023/24 "Тампа" завершила выступление на стадии четвертьфинала Восточной конференции НХЛ, проиграв "Флориде Пантерз", которая по итогу выиграла Кубок Стэнли, обыграв в финале "Эдмонтон Ойлерз".