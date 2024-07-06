КХЛ зарегистрировала контракт скандального канадского игрока с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига зарегистрировала контракт нападающего Диллона Дюбе с минским «Динамо», сообщает пресс‑служба белорусского клуба.

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Ранее «Динамо» сообщало, что достигнута договоренность о заключении соглашения с канадским форвардом. Дюбе 25 лет, он является победителем молодежного чемпионата мира‑2018 в составе сборной Канады. В НХЛ нападающий выступал за «Калгари Флеймз», провел 325 матчей и набрал 127 очков (57 шайб и 70 результативных передач). Дюбе — один из фигурантов секс‑скандала с участием игроков молодежной сборной Канады. Он обвиняется в сексуальном насилии, как и еще четыре его партнера.

Ранее сообщалось, что судебный процесс по этому делу начнется не раньше августа. Также КХЛ зарегистрировала контракта еще двух североамериканских игроков с «Динамо» — Ксавье Уэлле и Джордана Гросса. Источник:Официальный сайт ХК «Динамо» (Минск)