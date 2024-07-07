Валерий Ничушкин высказался об инциденте с пьяной девушкой в отеле в Сиэтле.

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Весной 2023-го нападающий «Колорадо» пропустил четыре матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла».

Тогда стало известно, что за несколько часов до третьей игры серии полиция Сиэтла обнаружила девушку в номере Валерия Ничушкина в гостинице. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.