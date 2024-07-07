Ничушкин об инциденте с пьяной девушкой: «Та ситуация не имеет ко мне отношения, все раздули. Стоило сразу все рассказать, тогда бы люди не гадали, и мне бы легче было»
Валерий Ничушкин высказался об инциденте с пьяной девушкой в отеле в Сиэтле.
Весной 2023-го нападающий «Колорадо» пропустил четыре матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла».
Тогда стало известно, что за несколько часов до третьей игры серии полиция Сиэтла обнаружила девушку в номере Валерия Ничушкина в гостинице. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.
«Максимально тяжелый сезон был, после Кубка. Я пропустил два месяца, когда мне бурсит вырезали, а когда вернулся, у нас был очень сжатый график. Плюс у меня травма плеча была, которая меня беспокоила, а у меня и так со сном проблемы, которые еще усугубились. Плечо еще не давало спать. Делали МРТ, операция – непонятно, поможет или нет. Поэтому выбрали играть так. Один укол мне сделали, он помогал, помогал, помогал. И как раз, когда мы в Сиэтл приехали, решили, что я не буду играть матч и полечу делать укол. Так получилось, что у меня друзья были в городе. Я знал, что этот раунд точно не буду играть, потому что после укола нужно какое-то время покой, иначе он не подействует никак. А, естественно, когда ты спишь мало, когда у тебя постоянные боли, это все на психику очень сильно давит. Я где-то эмоционально не выдерживал, мне уже хотелось, чтобы все как можно скорее закончилось. В итоге принял не самое хорошее решение, с друзьями посидели. Утром у меня был самолет, я уже улетел из города. И та ситуация с девушкой, на самом деле, никакого отношения ко мне не имеет. Очень жалко, что команда не вышла в следующий раунд, потому что я бы играл спокойно. В итоге это все раздули. Опять же из-за моего эмоционального состояния я решил абстрагироваться. Клуб мне тоже сказал: «Не обращай на это внимания, давай не будем ничего говорить. Только в лишний раз это в новостях будет». Наверное, неправильное решение. Нужно было сразу все рассказать, тогда бы люди не гадали, и мне бы легче было», – рассказал Ничушкин.
Ничушкин об инциденте с пьяной девушкой: «Та ситуация не имеет ко мне отношения, все раздули. Стоило сразу все рассказать, тогда бы люди не гадали, и мне бы легче было»
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