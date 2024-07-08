$88.13+0.0195.57+0.59
Войти в почту

Кожевников: спасибо Тарасенко и Куликову, что вышли на парад без радужных маек

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высоко оценил поступок вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского, который вышел на чемпионский парад во Флориде с российским флагом и прокомментировал тот факт, что Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов на том же параде не стали облачаться в флаг России.

Кожевников: спасибо Тарасенко и Куликову, что вышли на парад без радужных маек
© Чемпионат.com

«Подленькие времена в мире наступили — и появление на публике с флагом своей Родины воспринимается как смелый гражданский поступок. Бобровскому — моё уважение! И уважение всей России! У нас в стране все этот поступок оценили. И пусть Сергей не обращает внимание на отклики клоунов в интернете — их очень мало и они в статистической ошибке.

— Вас резануло, что одноклубники Бобровского — Тарасенко и Куликов — к нему не присоединились, хотя, например, шведы были с флагами Швеции и так далее?

— Не буду никого критиковать. Я же только что сказал про времена — они действительно подленькие. И Тарасенко, и Куликов в тот момент находились без контрактов, на распутье, их семьи — в Штатах, тут, как говорится, как бы чего не вышло. Спасибо уже за то, что во имя будущих контрактов в Америке эти ребята не вышли на парад с радужными флагами. Или не рассказали американцам очередные байки про ссылку в Сибирь. По нынешним временам и это поступок! Ведь некоторые их коллеги, чтобы выцедить контракт пожирнее, к таким приёмчикам прибегают, — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, 35-летний Бобровский занял третье место по итогам нынешнего сезона в номинации за «Везина Трофи» — награду лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Обладателем приза стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Второе место занял Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».

Хоккей
Тэтчер Демко
Коннор Хеллебайк
Дмитрий Куликов
Владимир Тарасенко
Александр Кожевников
Сергей Бобровский