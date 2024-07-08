Кожевников: спасибо Тарасенко и Куликову, что вышли на парад без радужных маек

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высоко оценил поступок вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского, который вышел на чемпионский парад во Флориде с российским флагом и прокомментировал тот факт, что Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов на том же параде не стали облачаться в флаг России.

«Подленькие времена в мире наступили — и появление на публике с флагом своей Родины воспринимается как смелый гражданский поступок. Бобровскому — моё уважение! И уважение всей России! У нас в стране все этот поступок оценили. И пусть Сергей не обращает внимание на отклики клоунов в интернете — их очень мало и они в статистической ошибке.

— Вас резануло, что одноклубники Бобровского — Тарасенко и Куликов — к нему не присоединились, хотя, например, шведы были с флагами Швеции и так далее?

— Не буду никого критиковать. Я же только что сказал про времена — они действительно подленькие. И Тарасенко, и Куликов в тот момент находились без контрактов, на распутье, их семьи — в Штатах, тут, как говорится, как бы чего не вышло. Спасибо уже за то, что во имя будущих контрактов в Америке эти ребята не вышли на парад с радужными флагами. Или не рассказали американцам очередные байки про ссылку в Сибирь. По нынешним временам и это поступок! Ведь некоторые их коллеги, чтобы выцедить контракт пожирнее, к таким приёмчикам прибегают, — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, 35-летний Бобровский занял третье место по итогам нынешнего сезона в номинации за «Везина Трофи» — награду лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Обладателем приза стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Второе место занял Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».