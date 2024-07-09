Юрзинов-старший рассказал, какой пример не стоит брать с НХЛ
Двукратный чемпион мира, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший порадовался возвращению в российских спортивных СМИ обсуждений о датах открытия тренировочных лагерей.
«Рад, что в нашу прессу вернулась дискуссия о том, когда открывать тренировочные лагеря. Как известно, в своё время мы взяли пример с НХЛ и раза в два рубанули предсезонную подготовку. Тем самым отказались от одного из основных постулатов легендарной школы Тарасова — Тихонова, который позволял отечественному хоккею задавать хоккейную моду в мире. Самое удивительное, что этот отказ прошёл без всякого обсуждения — мол, раз так принято в НХЛ, то так должно быть и у нас! И вот наконец-то пошла дискуссия, за которую благодарен нашим специалистам» — сказал Юрзинов в интервью Russia-Hockey.ru.