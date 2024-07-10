Известный журналист и комментатор Федоров покинул тренерский штаб «Чайки»

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Фёдоров, проработавший последний год в качестве помощника главного тренера нижегородской «Чайки», покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды в официальном телеграм-канале.

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Сегодня, 10 июля, выступающая в МХЛ «Чайка» анонсировала изменения в тренерском штабе на предстоящий сезон.

Помощниками главного тренера Дмитрия Гоголева будут Александр Шинкарь и Вячеслав Завальнюк. За работу с вратарями, как и ранее, будет отвечать Аркадий Марьин. За физическую подготовку – Евгений Лебедев. В этом же сообщении сказано и про уход Фёдорова.

Напомним, Фёдоров в 2021 году окончил Высшую школу тренеров в Москве. Два года специалист работал тренером-волонтёром в системе московского «Динамо». В 2020 году работал ассистентом главного тренера на Матче звёзд КХЛ. Перед переходом в «Чайку» в июне прошлого года Фёдоров объявил об уходе с поста генерального директора «КХЛ ТВ».

Напомним, в прошедшем сезоне «Чайка» дошла до полуфинала плей-офф МХЛ, где со счётом 2-4 в серии проиграла «Локо» и выбыла из борьбы за главный трофей лиги.