ХК «Барыс» расторг контракт с вратарем Эдди Паскуале

«Барыс» сообщил о прекращении сотрудничества с Эдди Паскуале. Контракт с канадским голкипером, рассчитанный до конца сезона-2024/2025, расторгнут по инициативе клуба с выплатой компенсации.

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В прошедшем сезоне Паскуале сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 36 матчей, пропуская в среднем по 3,12 шайбы за игру при 90,4% отражённых бросков.

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, не пробившись в весеннюю стадию соревнований.