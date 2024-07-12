«Барыс» подписал вратаря Юхана Маттссона

Астанинский «Барыс» подписал однолетний контракт со шведским голкипером Юханом Маттссоном, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

© Чемпионат.com

В минувшем сезоне КХЛ 32-летний голкипер провёл 12 матчей за СКА, в которых отражал 91,8% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,40.

Также в КХЛ швед выступал за «Автомобилист» и рижское «Динамо».

Отметим, что накануне «Барыс» расстался с канадским голкипером Эдди Паскуале.

Напомним, в минувшем сезоне «Барыс" занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф. Клуб из столицы Казахстана набрал 50 очков в 68 матчах, став второй худшей командой лиги по заброшенным шайбам (137), опередив лишь подмосковный «Витязь» (133).