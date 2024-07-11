Кожевников выступил резко против продажи пива на хоккейных матчах в Москве

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выступил резко против продажи алкогольного пива на хоккейных матчах Фонбет Континентальной хоккейной лиги в Москве. Специалист считает, что это лишь спровоцирует излишнюю агрессию, а популярность хоккея в стране растёт и без алкогольных напитков на трибунах.

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«Культуры употребления алкоголя у нас нет. В некоторых регионах такое проходит, в других — нет. Надо больше полиции на аренах тогда, чтобы следили за порядком. Они штрейкбрехеры чтоль? В Москве более агрессивная публика, больше приезжих. Чёрт знает, что у них в голове. Я встречал на аренах их, все хотят на хорошие игры попасть. Все дворцы битком. Хоккей у нас в стране становится популярнее, поэтому посещаемость растёт. В каждом регионе должны действовать свои законы. Алкогольное пиво в Москве не нужно продавать. Да, это хороший бизнес. Но сначала введут пиво, потом народ захочет вино, водку, виски. У нас только дай возможность. Дашь палец — откусят по локоть. Можно и без пива обойтись, водички попить. Есть законы и надо их соблюдать. Каждый город пусть живёт по своим. Не надо всё под общее, это неправильно», — сказал Кожевников корреспонденту Legalbet Андрею Колосову.



Напомним, в Москве и области на спортивных объектах запрещена продажа алкоголя, согласно законодательству. В прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург», который в финальной серии в четырёх матчах обыграл ярославский «Локомотив». Следующий сезон-2024/2025 стартует матчем между этими командами 3 сентября.