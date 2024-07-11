Овечкин рассказал о тренере «Вашингтона», который не давал ему играть

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как по ходу плей-офф 2013 года с «Рейнджерс» главный тренер «Кэпиталз» Дэйл Хантер сажал его звено на скамейку запасных.

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— Саша, ты сравнимая с Роналду суперзвезда. У тебя такая же длинная карьера, как у него. Примерно вот 20 лет. Был хотя бы один тренер, который хотел тебя посадить на лавку и не смог этого сделать, как это происходит с Роналду?

— Наоборот, у меня был тренер, который меня сажал. Мы ведём, там первый период играем, повели 1:0, я сижу. Там счёт 1:1, иди играй. Это был Дэйл Хантер такой. Это был 2013 год. Играем в плей-офф, играем против «Рейнджерс». Третий период, большинство, я забиваю гол. Ну всё, я понимаю то, что я сейчас буду сидеть. Я сел. И вот 20 минут я вот так сидел.

Он тренер такой, знаешь, чисто для защитников. И если, допустим, мы проигрываем, он выпускал меня, Сёму, Бекстрёма, мы все вместе выходили, играли, пытались что-то создать, забить. Но как только мы выигрываем, мы с Сёминым сидим на лавке, вот так вот друг другу: «Ну ладно, давай посмотрим хоккей».

— Послушай, ну, а журналисты, болельщики, конечно, хотят видеть Сёмина, Бекстрёма, Овечкина, а не то, как обороняются.

— А ему было пофигу, понимаешь, он на своей волне был.

— И не добились результата?

— Ну проиграли.

— Выгнали его?

— Да. Если бы было всё обоснованно, я бы понимал, но там реально у нас хорошее звено было, я, Бекстрём и Сёмин, мы разрывали. Только мы ведём в счёте, без разницы, первый период, второй, третий, сразу сушить — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это ЧЕ, брат».