Хоккеиста "Молота" госпитализировали с ожогами 40% тела

Вратарь пермского хоккейного клуба "Молот" Егор Гуськов попал в больницу с ожогами 40% тела. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По предварительной информации, хоккеист получил ожоги вследствие бытового инцидента.

"Вратарь сейчас находится в сознании, говорит затруднительно, но старается быть бодрым", - сказано в заявлении.



Гуськову 22 года. По ходу карьеры вратарь неоднократно вызывался в расположение юниорской и молодежной сборной России. Хоккеист является обладателем Кубка Глинки/Гретцки (2019), а также победителем Кубка Вызова (2019). В прошлом сезоне Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги провел за "Молот" 12 матчей, в двух из них голкипер отыграл "на ноль".