Московское «Динамо» подпишет американского голкипера

Как стало известно «Чемпионату», американский голкипер Хантер Миска продолжит карьеру в московском «Динамо».

© Чемпионат.com

Соглашение рассчитано на один год, зарплата игрока составит менее 20 млн рублей.

Последние два сезона вратарь провёл в Германии, выступая за клуб «Штраубинг Тайгерс». В составе бело-голубых Хантер заменит Илью Коновалова, который присоединится к минским одноклубникам.

На счету 29-летнего американца есть также минимальный опыт выступлений в НХЛ, где он защищал цвета «Аризоны Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Всего в сильнейшей лиге мира Миска провёл шесть матчей.

Напомним, в минувшем сезоне команда Алексея Кудашова вылетела во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Трактору» (0-4).

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: