Умер отец хоккеиста Владимира Тарасенко

Тренер новосибирского хоккейного клуба "Сибирь" Андрей Тарасенко умер на 56-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Хоккейный клуб "Сибирь" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича", - говорится в сообщении.



Тарасенко работал в новосибирском клубе с 2008 года. Во время игровой карьеры хоккеист выступал за "Сибирь" в 1984-1986, 2001-2003 годах. В составе сборной России Тарасенко участвовал в Олимпийских играх (1994) и чемпионате мира (1995). Также хоккеист выступал за новосибирский СКА, тольяттинскую "Ладу", нижегородское "Торпедо" и казахстанский "Казахмыс". В составе "Лады" он стал лучшим бомбардиром чемпионата России и самым ценным игроком турнира в сезоне-1997/98. Андрей Тарасенко является отцом двукратного победителя Кубка Стэнли и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги "Детройт" Владимира Тарасенко.