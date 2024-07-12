Житник назвал позором переход украинского тренера в российский клуб

Президент общественной организации ХК «Сокол» (Киев), в прошлом хоккеист сборной России Алексей Житник резко раскритиковал решение украинского тренера Вячеслава Завальнюка войти в тренерский штаб нижегородской «Чайки».

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«В последний раз разговаривал с Завальнюком в октябре 2023 года. У него умерла мать, я набрал его по телефону, выразил свои соболезнования. Ещё в конце 2021 года Завальнюк уехал с Украины в Словакию. Там имел вид на жительство, жил в Братиславе, делал попытки устроиться в словацком хоккее. По моей информации, он не возвращался на похороны родной матери. Когда услышал о новости с «Чайкой», поначалу даже не поверил. Подумал, что это «утка». Но потом проверил и понял, что это правда. Был в шоке. В голову приходила только нецензурная брань. Даже не мог представить такого позора», — приводит слова Житника «Чемпион-Украина».



Вячеслав Завальнюк является уроженцем Киева. Практически всю свою игровую карьеру он провёл в российских клубах. В 2007 году украинец стал чемпионом Суперлиги в составе магнитогорского «Металлурга». Завальнюк выступал за сборную Украины на всех чемпионатах мира с 1999 по 2007 год, а также сыграл на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.