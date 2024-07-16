СКА не будет играть на новой арене за 60 млрд рублей

Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга не будет проводить домашние матчи на новой «СКА Арене». Об этом сообщил Telegram-канал петербуржцев.

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9 июня в СМИ появилась информацияс, что на «СКА Арене» произошел пожар.

«СКА является организатором матчей и заботится о здоровье и безопасности каждого болельщика и всех участников игр. По оценке экспертов, с учетом масштабов «СКА Арены» и сложности ее систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время», — указано в заявлении.



Команда вернется в Ледовый дворец, где СКА проводил свои матчи ранее. Сообщается, что в Ледовом дворце есть возможность подготовить лед отличного качества, а также обеспечить безопасность и комфорт для болельщиков. СКА провел на дорогостоящей арене всего лишь 11 матчей.

«СКА Арена» была открыта в декабре 2023 года, на ее строительство были потрачены 60 млрд. рублей — это самый дорогой хоккейный объект в России. Также арена является самой вместительной в мире — 21500 человек. Домашний стадион клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» на втором месте. «Белл-центр» способен принять 21302 зрителя.

В сезоне-2023/24 команда под руководством Романа Ротенберга выбыла на четвертьфинальной стадии плей-офф, проиграв «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счетом 1-4 в серии.