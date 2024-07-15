Российский хоккеист покинет НХЛ и вернется в Россию

Российский нападающий Евгений Кузнецов, который выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) »Каролина Харрикейнз», вернется в Россию, чтобы заключить контракт с петербургским СКА. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Срок соглашения Кузнецова с российским клубом будет рассчитан на четыре года. При этом у хоккеиста есть действующее соглашение с «Коралиной», которое рассчитано до конца сезона-2024/25. Официально о сделке будет объявлено, когда Кузнецов решит вопросы по контракту с «Харрикейнз».

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными». Россиянин провел за новую команду 20 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, записав на свой счет две заброшенных шайбы и пять результативных передач.

В плей-офф НХЛ «Каролина» добралась до полуфинала Восточной конференции, где сразилась с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Рейнджерс» вели в серии со счетом 3-0, затем проиграли два матча подряд, но смогли победить в шестой встрече, отыгравшись с 1:3 по ходу матча, и закрыть противостояние. Кузнецов в этом противостоянии сумел дважды поразить ворота соперника.