"Каролина" выставила Кузнецова на безусловный драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" выставил российского нападающего Евгения Кузнецова на безусловный драфт отказов. Об этом сообщила пресс-служба команды.

© AP Photo/ Karl B DeBlaker

Данное решение принято с целью последующего расторжения контракта. 16 июля источник ТАСС сообщил, что петербургский СКА достиг договоренности с Кузнецовым о его возвращении в Россию.

"В конечном итоге обе стороны согласились, что это был лучший вариант как для игрока, так и для команды, -- сказал генеральный менеджер "Каролины" Эрик Тульски. - Мы благодарим Евгения за время, проведенное с командой, и желаем ему и его семье всего наилучшего".



Кузнецову 32 года, он перешел в "Каролину" в марте 2024 года года перед закрытием трансферного окна. До этого игрок завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с фарм-клубом "Вашингтона", который выставил его на драфт отказов. Россиянин обратился к этой программе 6 февраля, она помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. В 20 матчах за "Каролину" в регулярном чемпионате россиянин набрал 7 очков (2 гола + 5 результативных передач), в 10 матчах плей-офф - 6 очков (4 + 2).

Кузнецов был выбран "Вашингтоном" на драфте 2010 года под общим 26-м номером. За столичную команду он выступал с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017). В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги.