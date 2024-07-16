Макдэвид занял 98-е место в топ-100 лучших спортсменов мира по версии ESPN с 2000 года

Североамериканский портал ESPN составил список 100 лучших спортсменов мира. Список составлялся по результатам опроса журналистов со всех стран. Экспертам в отдельных видах спорта было предложено проголосовать за рейтинг лучших спортсменов в своём виде с 1 января 2000 года (достижения до этой даты не учитывались). В данный момент опубликованы места 76-100-е.

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Среди хоккеистов 98-е место занял капитан и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

«Основные достижения: пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи», трёхкратный обладатель «Харт Трофи», семь сезонов со 100 очками в первых девяти сезонах НХЛ, обладатель «Конн Смайт Трофи» 2024 года.

Макдэвид долгое время был исключительным плеймейкером сам по себе, но то, как он вытащил «Ойлерз» в финальной серии с 0-3, было впечатляющим. И это справедливо принесло Макдэвиду «Конн Смайт Трофи» в проигранном финале», — сказано в статье.