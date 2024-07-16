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Дмитрий Губерниев: «Кузнецов – звезда. Надеюсь, он будет не доигрывать, а действительно принесет пользу российскому хоккею»

Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении Евгения Кузнецова в Россию.

Губерниев высказался о возможном возвращении Кузнецова в Россию
© Sports.ru

Ранее появилась информация о том, что нападающий «Каролины» подпишет четырехлетний контракт со СКА.

– Евгений Кузнецов – хоккеист‑то классный, он звезда. Я очень надеюсь, что он будет не доигрывать, это дурацкое слово, а действительно принесет пользу команде и российскому хоккею.

– Кузнецов сильно повышает шансы СКА на Кубок Гагарина?

– Он большой мастер, только хоккей – игра коллективная, а не индивидуальная. Естественно, он придется ко двору, – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

Хоккей
Дмитрий Губерниев
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