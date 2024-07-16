Губерниев высказался о возможном возвращении Кузнецова в Россию

Дмитрий Губерниев: «Кузнецов – звезда. Надеюсь, он будет не доигрывать, а действительно принесет пользу российскому хоккею»
Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении Евгения Кузнецова в Россию.
Ранее появилась информация о том, что нападающий «Каролины» подпишет четырехлетний контракт со СКА.
– Евгений Кузнецов – хоккеист‑то классный, он звезда. Я очень надеюсь, что он будет не доигрывать, это дурацкое слово, а действительно принесет пользу команде и российскому хоккею.
– Кузнецов сильно повышает шансы СКА на Кубок Гагарина?
– Он большой мастер, только хоккей – игра коллективная, а не индивидуальная. Естественно, он придется ко двору, – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
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Губерниев о Кузнецове в СКА: «Он звезда. Надеюсь, он будет не доигрывать, а действительно принесет пользу команде и российскому хоккею»
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