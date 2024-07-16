В России разработают сверхскоростную камеру для судейства хоккейных матчей

Резидент технопарка новосибирского Академгородка (Академпарка) - компания "СофтЛаб-НСК" - планирует к осени разработать серийный образец камеры, которая способна снимать до 200 кадров в секунду. Она востребована для судейства хоккейных матчей, рассказал один из разработчиков Михаил Шадрин.

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"Мы разрабатываем сверхскоростную камеру - 200 кадров в секунду. Она предназначена для систем "Видеогол" для судейства по хоккею. Там есть сложность, что при текущих камерах, которые фиксируют 50 и даже 100 кадров в секунду, в одном кадре шайба еще вне ворот, а в следующем уже из ворот вылетела, то есть не успевает захватить", - сказал собеседник агентства.



Шадрин уточнил, что сейчас разработан прототип этого устройства, серийную модель резидент новосибирского Академгородка планирует представить в конце августа на Международной выставке профессионального оборудования и технологий для теле-, радио-, интернет-вещания и кинопроизводства "Натэкспо".

Как отметил собеседник агентства, в настоящее время системой "Видеогол" оснащены порядка 100 площадок в стране, где проводятся хоккейные матчи, в том числе лиги НХЛ. Однако на отечественном рынке нет своих моделей таких скоростных камер. Существующие зарубежные аналоги из-за санкций для России недоступны, поэтому организаторы хоккейных турниров очень заинтересованы в данной импортозамещающей разработке.